Tra poco più di una settimana Samsung presenterà ufficialmente l’attesa serie top di gamma Samsung Galaxy S21 durante il primo evento Galaxy Unpacked del 2021, in occasione del quale dovrebbero essere lanciate anche le nuove cuffie true wireless dell’azienda coreana: stiamo parlando di Samsung Galaxy Buds Pro.

Già al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane, le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro nelle scorse ore sono nuovamente apparse in Rete in alcune foto pubblicate da slashleaks e che ci mostrano quella che dovrebbe essere la confezione di vendita ufficiale (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Samsung Galaxy Buds Pro: ecco design, caratteristiche e confezione di vendita

Tali immagini ci confermano il design emerso dalle varie anticipazioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, curato sin nei minimi dettagli e decisamente accattivante.

La foto della confezione di vendita ci conferma inoltre alcune delle feature più importanti di Samsung Galaxy Buds Pro, come l’audio a due vie per una qualità di ascolto superiore alla media, un sistema di cancellazione attiva del rumore, una scocca resistente all’acqua (dotata di certificazione IPX7), una batteria capace di garantire un’autonomia che va dalle 5 ore alle 18 ore, il supporto ai dispositivi basati su Android (a partire dalla versione 7.0 e con almeno 1,5 GB di RAM) e iOS.

Nella confezione di vendita oltre alle cuffie saranno inclusi la custodia di ricarica, 3 set di gommini per gli auricolari, un cavo USB Type-C e una guida rapida di avvio.

Tra le altre feature delle nuove cuffie di Samsung vi dovrebbero essere driver per i bassi da 11 mm e tweeter da 6,5 mm, il supporto Dolby Atmos e SoundAlive.

Sarà interessante scoprire se saranno confermate le indiscrezioni sul prezzo (si parla di 229 euro) e se il produttore coreano regalerà le sue nuove cuffie ai primi utenti che pre-ordineranno gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21.

