Vodafone rinnova le offerte Special e festeggia il Capodanno 2021 con TOBi

Vodafone, uno dei principali operatori italiani di telefonia fissa e mobile, ha deciso di rinnovare la gamma delle proprie offerte operator attack della serie Special e intanto si prepara a festeggiare il Capodanno 2021 con un nuovo quiz a premi dell’assistente digitale TOBi.

Vodafone Special: offerte operator attack da 6,99 euro

A partire da oggi, 30 dicembre 2020, Vodafone ha deciso di introdurre dei cambiamenti nel listino delle proprie offerte operator attack della gamma Special in edizione limitata, che sono attivabili dai clienti in target esclusivamente presso i punti vendita aderenti.

Il listino attuale – rimossa la Vodafone Special Unlimited da 9,99 euro al mese solo contro TIM –parte da 6,99 euro al mese e rimarrà disponibile fino a nuovo avviso. Ecco tutte le offerte attualmente attivabili:

Vodafone Special Unlimited Limited Edition – Costa 6,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50GB di traffico dati fino in 4G. Prevede un costo di attivazione di 1 centesimo di euro ed è disponibile per i nuovi clienti provenienti da CoopVoce (ESP e Full MVNO), Tiscali e gli Operatori Virtuali sotto l’aggregatore Plintron (come ad esempio Rabona Mobile).

– Costa al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati fino in 4G. Prevede un costo di attivazione di 1 centesimo di euro ed è disponibile per i nuovi clienti provenienti da CoopVoce (ESP e Full MVNO), Tiscali e gli Operatori Virtuali sotto l’aggregatore Plintron (come ad esempio Rabona Mobile). Vodafone Special Unlimited Edition – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è pari a 0 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile.

– Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al prezzo di su credito residuo. Il costo di attivazione è pari a 0 euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile. Vodafone Special Unlimited – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. È attivabile soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Lycamobile.

di traffico dati 4G al costo di al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. È attivabile soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Lycamobile. Vodafone Special 100 Digital Edition – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica) e prezzo garantito per 24 mesi dall’attivazione. È attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, dai quali sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile.

e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica) e dall’attivazione. È attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, dai quali sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile. Vodafone Special Minuti 50GB – È attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore rosso che richiedano la portabilità, compresi quelli provenienti da TIM e WINDTRE precedentemente esclusi. Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 14,99 euro al mese su credito residuo. Mancano gli SMS, eventualmente tariffati in base al piano tariffario attivo di base, che nel caso di specie è il Vodafone 25 New e prevede un costo di 0,29 euro per ogni SMS. Il costo di attivazione dell’offerta è praticamente azzerato, essendo ridotto a 1 centesimo di euro.

dell’operatore rosso che richiedano la portabilità, compresi quelli provenienti da TIM e WINDTRE precedentemente esclusi. Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G al costo di al mese su credito residuo. Mancano gli SMS, eventualmente tariffati in base al piano tariffario attivo di base, che nel caso di specie è il Vodafone 25 New e prevede un costo di 0,29 euro per ogni SMS. Il costo di attivazione dell’offerta è praticamente azzerato, essendo ridotto a 1 centesimo di euro. Vodafone Special Minuti 10 Giga – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico dati 4G al costo di 15 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 5 euro e l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedano l’attivazione di un nuovo numero. In alternativa, a questi ultimi potrebbe essere proposta la nuova Vodafone Easy a 14,99 euro al mese.

Per tutte le offerte elencate, al netto dei costi di attivazione eventuali, va tenuto in conto il costo di 10 euro la nuova SIM Vodafone con 5 euro di credito incluso.

Aspettando il 2021 con Vodafone TOBi

Oggi, 30 dicembre 2020, torna anche l’appuntamento con il quiz a premi di Vodafone TOBi: l’evento proseguirà anche domani e il 1 gennaio 2021, per festeggiare coi clienti il nuovo anno.

Rispondendo al quiz, i clienti Vodafone potranno vincere delle promozioni personalizzate. In particolare, il premio in palio oggi sarà il solito “Mese Vodafone“, con un mese di prova gratuito – durante il quale decidere se mantenere il servizio o l’offerta attivo oppure no – di servizi come Vodafone Happy Black, le offerte Infinito (Gold o Black) e Vodafone Digital Privacy & Security.

Dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021, ad alcuni clienti verrà proposta la promozione Infinito Xmas a 9,99 o 14,99 euro una tantum, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati anche in 5G per 2 mesi. Quest’ultima è stata appena prorogata ed è inclusa con l’acquisto di smartphone a rate.