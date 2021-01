Vodafone e TIM aprono il nuovo anno rilanciando delle vecchie offerte winback

Domenica all’insegna delle offerte winback per TIM e Vodafone: due dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile si stanno dando da fare nel tentativo di riconquistare i propri ex clienti.

In particolare, Vodafone ci sta provando rilanciando la propria offerta più interessante per rapporto prezzo/contenuti, mentre TIM ha apportato delle modifiche ai target delle offerte Gold Pro, Silver Pro, Titanium e Titanium New.

Vodafone Special 100 Digital Edition: info e costi

Alla stregua di quanto aveva già fatto nei primi giorni del mese scorso, oggi (3 gennaio 2021) l’operatore rosso ha dato il via ad una campagna promozionale via SMS: agli ex clienti contattati (si tratta di quelli che avessero lasciato in precedenza il consenso alle comunicazioni commerciali) viene proposta la Vodafone Special 100 Digital Edition, con possibilità di attivazione fino al 9 gennaio 2021, sia online che presso i punti vendita fisici.

Ecco un esempio di SMS ricevuto da alcuni attuali clienti Iliad:

«Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 09/01».

In caso di attivazione online, il cliente deve inserire il proprio numero di telefono nella pagina dedicata del sito Vodafone, raggiungibile a questo link. Il codice temporaneo a 6 cifre conseguentemente ricevuto va inserito in fase di acquisto dell’offerta, con spedizione a casa e possibilità di pagamento tramite carta di credito o IBAN.

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition non è esattamente nuova – esiste anche come operator attack – e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Come per tutte le offerte Digital Edition di Vodafone, sono inclusi nel prezzo i cosidetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone.

In aggiunta a tutto ciò, i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno sono inclusi nel costo mensile dell’offerta.

Inoltre fino al 10 gennaio 2021 proseguirà promo natalizia Xmas Gift, che è compatibile anche con quest’offerta e dà accesso a 6 mesi di NOW TV Cinema in omaggio.

TIM Gold Pro, Silver Pro, Titanium e Titanium New: novità

Neppure le offerte TIM Gold Pro, TIM Silver Pro, TIM Titanium e Titanium New sono inedite, tuttavia l’operatore ha modificato le liste degli operatori di provenienza compatibili, pertanto è cambiata la platea dei potenziali clienti.

Tutte queste offerte, che da qualche mese includono anche gli SMS illimitati, vengono proposte tramite call center agli ex clienti TIM selezionati dal reparto commerciale e richiedono la contestuale portabilità del numero. In tutti i casi la nuova SIM TIM costa in promozione 10 euro con 10 euro di traffico incluso e viene spedita gratuitamente a domicilio con pagamento in contrassegno.

Ecco i dettagli delle offerte coi rispettivi target: