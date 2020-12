POCO M2 rappresenta uno dei tanti device di fascia media con un buon rapporto qualità/prezzo e, dopo essere stato presentato in India durante il mese di settembre, in queste ore Xiaomi ha in serbo un piccolo regalo di fine anno per i suoi utenti.

Novità aggiornamento 12.0.1.0.QJRINXM

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini nella galleria sottostante, il medio gamma di POCO sta ricevendo l’aggiornamento 12.0.1.0.QJRINXM. Di cosa si tratta? All’interno del pacchetto da 504 MB trova posto la MIUI 12 e le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Lo smartphone era stato presentato con ancora la MIUI 11 e Android 10, mentre l’update rende finalmente disponibili tutte le novità della MIUI 12 che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Giusto per citarne qualcuna, la MIUI 12 migliora il design della interfaccia e delle applicazioni proprietarie, rendere le animazioni più fluide, incrementa le opzioni circa la privacy, migliora il design della modalità scura e del Control Center.

Come aggiornare POCO M2

L’aggiornamento 12.0.1.0.QJRINXM per POCO M2 è partito dall’India, come abbiamo detto ad apertura articolo, e può essere scaricato tramite l’apposito menu degli aggiornamenti software nelle Impostazioni della MIUI. In alternativa, è possibile scaricare la ROM a questo link (attenzione: il link porta ad un file .zip che si scarica in automatico).