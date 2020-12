È la GigaNetwork di Vodafone la rete 5G in grado di offrire la miglior esperienza in Italia. Lo afferma la società tedesca Umlaut, pubblicando Mobile Benchmark Italy 2020, nel quale viene espressa la chiara superiorità della rete di nuova generazione rispetto alla rete 4G.

In particolare nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli le prestazioni sono fino a cinque volte superiori rispetto alle reti di generazione precedente. I punti di forza della GigaNetwork sono la velocità, la bassissima latenza e la grande capacità di trasferimento dati, al fine di offrire la miglior connessione possibile per gaming, streaming e videochiamate.

Il test è stato condotto sia nelle città interessate sia nelle strade di collegamento nel periodo che va da metà ottobre ai primi di novembre di quest’anno. I mezzi della compagnia tedesca hanno percorso oltre 11.000 chilometri e raccogliendo numerosi dati.

Grazie alla banda da 80 MHz acquisita nello spettro dei 3700 MHz, Vodafone è in grado di fornire risultati superiori rispetto alla concorrenza, con la possibilità di offrire servizi di nuova generazione. Umlaut premia Vodafone anche per la qualità del servizio VoLTE, lanciato ormai cinque anni fa e maturato al punto da essere considerato un’eccellenza.

A Milano la copertura della rete 5G Vodafone supera il 90% della popolazione e sono già stati realizzati i 41 progetti previsti dalla sperimentazione 5G, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con quasi quaranta partner.

Ricordiamo che Vodafone ha lanciato da poco la promozione Infinito XMAS che offre minuti, SMS e GIGA sulla propria Giga Network 5G al costo di 14,99 euro/ La promozione è valida per due mesi dall’attivazione, e si disattiva da sola al termine di tale periodo, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Per dovere di cronaca TIM si è classificata al secondo posto come velocità della rete 5G a poca distanza da Vodafone, mentre la rete 5G di WINDTRE e Iliad è decisamente più lontana, a un terzo della velocità di Vodafone, almeno per quanto riguarda la velocità di picco..