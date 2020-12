L’app di Android Auto si aggiorna alla versione 5.9, e come di consueto è stata sezionata alla ricerca di novità nascoste tra le righe di codice. Lo spieghiamo ogni volta, ma conviene ripeterci: le possibilità inedite scoperte in questo modo, cioè indagando nel codice, molto spesso non sono disponibili all’uso da subito, peraltro delle volte potrebbero non vedere mai la luce del sole.

Però è interessante capire tramite questi teardown ciò che gli sviluppatori potrebbero introdurre, in questo caso ciò che Google potrebbe portare, presto o tardi, su Android Auto. Ecco gli elementi di novità scoperti dai ragazzi del gruppo Facebook Android Auto Italia tra il codice di Android Auto 5.9.

JBL, Alpine e DigiLand hanno ricevuto un’icona dedicata sul tasto Esci;

Potrebbe debuttare un’impostazione che permetterà di avviare Android Auto anche a telefono bloccato, e potrebbe avere a che fare con il problema dei sistemi di Kenwood che da un po’ di tempo non avviano più automaticamente la proiezione Wireless;

Android Auto farà sapere che i suoi permessi non hanno alcuna influenza sull’account Google e sui propri servizi;

Android Auto sta iniziando ad integrare icone e “stringhe” di default per la navigazione. Ciò dovrebbe aiutare le app di navigazione di terze parti;

Sono in preparazione delle voci di personalizzazione della schermata home: il debutto degli sfondi visto è più vicino?

Il rollout di Android Auto 5.9 è già partito. Potete scaricarla tramite il Play Store (e il badge in basso) oppure da APKMirror a questo indirizzo.