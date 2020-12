Se avete avuto modo di provare Android Auto su un’auto con schermo wide, avrete visto che la modalità a schermo diviso non è il massimo dell’esperienza d’uso, con la seconda porzione dello schermo che visualizza informazioni poco utili.

Sono stati numerose le lamentele da parte degli utenti e sembra che Google abbia dato loro ascolto, iniziando a lavorare a una nova modalità, che dovrebbe chiamarsi MultiDisplay. Al momento la funzione non è utilizzabile, se non intervenendo sul codice sorgente sfruttando i permessi di root, ma qualcuno è riuscito ad attivare la nuova interfaccia, della quale vedete alcune schermate più in basso.

Con questo nuovo layout il secondo spazio sarebbe finalmente sfruttato in maniera intelligente rispetto a quanto accade ora. Niente widget in miniatura e pulsanti per lanciare le app, ma uno spazio a disposizione delle app per mostrare contenuti aggiuntivi.

È possibile ad esempio visualizzare una mappa di Google Maps o la copertina del brano in riproduzione con i relativi controlli. E la cosa non sembra finire qui, visto che lo schermo dello smartphone potrebbe diventare una ulteriore estensione di Android Auto, con la modalità Cluster Display.

In questo modo è possibile utilizzare il display del proprio smartphone in maniera più intelligente, anche con un’app di navigazione diversa da quella predefinita di Android Auto. Questa soluzione appare molto utile per tutti quegli utenti che non dispongono, in auto, di uno schermo wide e potrebbero dunque avere a disposizione un maggiore spazio visivo.

Al momento comunque si tratta di una serie di novità in fase di sviluppo, per cui l’interfaccia finale, nel caso Google decidesse di aggiornar Android Auto in questo modo, potrebbe essere leggermente diversa. Mancano molte traduzioni, alcune funzioni non sono implementate o funzionano in modo errato e sembra ci sia ancora molto lavoro da fare.

In attesa di ulteriori sviluppi non ci resta che attendere notizia ufficiali da Google o il rilascio di un nuovo aggiornamento, che potrebbe chiarire la situazione.