Mancano ormai poche settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 e lo staff di Let’s Go Digital ha pubblicato delle immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design dei tre nuovi attesi smartphone del colosso coreano.

Stando a quanto reso noto, tali immagini sono state realizzate dal grafico italiano Giuseppe Spinelli sulla base di informazioni e foto ricevute da una fonte ritenuta affidabile e, pertanto, dovrebbero essere molto vicine a quello che probabilmente sarà l’aspetto definitivo dei tre smartphone.

Queste nuove immagini rendering 3D non fanno altro che confermare gran parte delle indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi e secondo le quali la principale novità dal punto di vista del design della serie Samsung Galaxy S21 è rappresentata dal comparto fotografico posteriore (che nella variante Ultra potrà contare su un quarto sensore aggiuntivo).

Feature e design di Samsung Galaxy S21 Ultra

Iniziando dal modello top di gamma, tra le sue feature dovremmo trovare un display da 6,8 pollici con i bordi curvi, una risoluzione QHD+, un refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale.

Sulla parte posteriore dovremmo trovare una nuova fotocamera principale da 108 megapixel, accompagnata da una da 12 megapixel con sensore ultra grandangolare e due teleobiettivi da 10 megapixel con zoom ottico 3X e 10X, il tutto con il supporto di un nuovo sistema di autofocus laser.

Tra le altre feature dovremmo trovare il supporto S Pen (ma non vi sarà un apposito slot), una batteria da 5.000 mAh, un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 e una scocca in due colorazioni (Phantom Black e Phantom Silver).

Feature e design di Samsung Galaxy S21+

Passando alla variante Plus, tra le sue feature dovremmo trovare un display da 6,7 pollici con una risoluzione Full HD+, un refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale, un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, una batteria da 4.800 mAh e una scocca in plastica (disponibile probabilmente nelle colorazioni Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet).

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, questo dovrebbe essere composto da una fotocamera grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel.

Feature e design di Samsung Galaxy S21

Il modello base potrà contare su un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 ma avrà probabilmente un quantitativo di RAM minore rispetto alle altre due varianti.

Tra le altre sue feature vi dovrebbero essere un display da 6,2 pollici con una risoluzione Full HD+, un refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale, una batteria da 4.000 mAh e una scocca in plastica (con colorazioni Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink).

La fotocamera posteriore dovrebbe comprendere un sensore grandangolare da 12 megapixel, uno ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel.

I possibili prezzi

Infine, per quanto riguarda i possibili prezzi, il modello base potrebbe essere venduto in Europa a partire da 900 euro nella sola variante con connettività 5G.

Per la versione Plus probabilmente bisognerà arrivare a spendere circa 1.050 euro mentre per il modello Ultra la spesa potrebbe salire fino a 1.350 euro.

Ad ogni modo, il 14 gennaio 2021 dovrebbe essere la data scelta per il lancio ufficiale della nuova serie di punta di Samsung: per scoprire tutte le feature e i prezzi della famiglia Samsung Galaxy S21, pertanto, potrebbe essere sufficiente avere pazienza ancora per poco più di un mese.