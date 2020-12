A quanto pare quest’anno sono numerosi i produttori di smartphone hanno deciso di anticipare di qualche settimana il lancio dei nuovi flagship, per contrastare le vendite di iPhone 12 e per rispondere alle mosse della concorrenza nel mondo Android.

È il caso di Samsung, che anticiperà di un mese il lancio dei suoi flagship e di OnePlus, che a quanto pare risponderà prima di quanto avvenuto quest’anno.

La serie Samsung Galaxy S21 a gennaio

Andiamo con ordine e partiamo da Samsung che ha confermato ufficialmente ai colleghi di Android Authority che il lancio della nuova serie è previsto per il 14 gennaio 2021. In quel giorno saranno dunque svelati Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra a livello globale, mentre in India, da dove proviene la conferma, i nuoci smartphone arriveranno la settimana successiva.

Lo store esclusivo situato nell’outlet dell’Opera House di Bengaluru sta già raccogliendo i pre ordini, chiedendo una caparra di 2.000 rupie, circa 25 euro, per essere tra i primi a poterlo acquistare. Lo store terrà informati gli utenti sulla disponibilità esatta e sui tempi di consegna tramite WhatsApp e sarà possibile scegliere quale delle tre versioni acquistare, senza doverlo specificare al momento della prenotazione.

Confermate anche le colorazioni disponibili al momento del lancio: Galaxy S21 arriverà in grigio, rosa, viola e bianco, Galaxy S21+ potrà essere acquistato nelle colorazioni rosa, viola, argento e nero mentre Galaxy S21 Ultra sarà disponibile solo in nero e argento. Non è però certo che le colorazioni siano disponibili in tutti i mercati, come è già accaduto in passato.

OnePlus 9 prima della primavera

Per la serie OnePlus 9, che come accaduto quest’anno avrà due varianti, non è ancora disponibile una data precisa, ma il lancio sarà anticipato al mese di marzo. È dunque possibile che OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro vengano presentati prima dell’arrivo della primavera, con qualche settimana rispetto a quanto accaduto con OnePlus 8 e 8 Pro, arrivati a metà aprile.

Sappiamo per certo che i nuovi flagship utilizzeranno la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888, presentata qualche giorno fa dal chipmaker californiano ma la conferma più interessante è senza dubbio data dalla presenza della certificazione IP68, che renderà ufficialmente resistenti ad acqua e polvere i top di gamma del brand cinese.

È possibile che, come accaduto per la serie 8, solamente OnePlus 9 Pro abbia tale certificazione, lasciando scoperto il modello “base”. Per il resto si parla di schermi da 6,55 e 6,8 pollici, ricarica rapida a 65 watt e ricarica wireless a 40 watt e speaker stereo.

Continuate a seguirci per scoprire maggiori dettagli sui nuovi flagship che caratterizzeranno la prima parte del 2021.