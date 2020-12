Dopo i cambiamenti di Google Fotocamera che abbiamo visto con l’arrivo della versione 8.1.009, molti utenti hanno iniziato a notare un particolare cambiamento circa il salvataggio delle foto ritratto. Infatti, se un tempo gli smartphone Pixel salvavano automaticamente due versioni della stessa foto (una con effetto sfocato e una senza), adesso è possibile notare come solo la versione con sfondo sfocato venga effettivamente salvata in memoria.

Basta qualche tap e il gioco è fatto

Per risolvere questo piccolo “intoppo” – in realtà si tratta di una mossa ben pensata da parte di Google per ottimizzare l’utilizzo dello spazio di archiviazione -, è possibile sfruttare il tool di modifica delle foto integrato all’interno di Google Foto. Lanciando l’applicazione e selezionando la foto scattata di cui si vuole conservare anche la versione senza sfondo sfocato, basta tappare sul tasto di modifica, individuare l’apposito pannello per il controllo dell’effetto sfocato e portare lo slider verso “0”.

La GIF soprastante rende perfettamente chiaro come fare ad ottenere una copia dell’immagine senza effetto sfocato, anche nel caso in cui lo slider dovesse partire in automatico dalla posizione “0” e quindi solo virtualmente non modificabile. In questo caso basta semplicemente portare lo slider a 100, tornare a 0, e poi tappare sul tasto “Salva una copia” per ottenere il risultato desiderato.

Ci teniamo a precisare che questa soluzione duplica la foto salvata all’interno della galleria di Google Foto, pertanto prestate attenzione allo spazio a vostra disposizione considerando le novità in tal senso svelate da Google.