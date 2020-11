Leggendo il changelog sembrava che non ci dovessero essere novità, invece così non è e spulciando le impostazioni abbiamo notato che Google Fotocamera ora possiede qualche funzione e opzione in più in seguito all’arrivo dell’aggiornamento 8.1.009.342135783.

Le novità di cui stiamo per parlarvi sono disponibili, perché lo abbiamo verificato in prima persona, per Google Pixel 5, Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, ma immaginiamo che siano disponibili anche per tutti gli altri modelli di Pixel per cui c’è l’aggiornamento (ciò significa fino ai Google Pixel 2).

Novità Google Fotocamera 8.1.009

In seguito all’installazione del nuovo aggiornamento, in roll out da qualche ora dal Google Play Store, abbiamo notato un nuovo menù, chiamato “Spazio archiviazione dispositivo”, all’interno delle impostazioni della Google Fotocamera nel quale ci sono un po’ di nuove opzioni appunto per gestire l’archiviazione di foto e video.

Ciò che salta subito all’occhio è il grafico, posizionato in alto, che fornisce informazioni sulla memoria interna d’archiviazione ancora disponibile e sulle foto e sui video che possono essere acquisiti con lo spazio libero che resta. C’è, poi, la funzione “Risparmio spazio di archiviazione” che consente in un solo colpo di modificare una serie di impostazioni di acquisizione di foto e video al fine di risparmiare spazio, sacrificandone ovviamente la qualità, con la possibilità che si attivi solamente quando lo spazio libero scende sotto 1 GB.

Troviamo, infine, la funzione “Libera spazio”, che altro non è che un collegamento all’applicazione File, il file manager di Google, da cui è possibile cancellare roba inutile (cache, dati, applicazioni, foto, video e via dicendo) così da liberare spazio nella memoria interna di archiviazione.

Scaricare Google Fotocamera 8.1.009

Questa nuova versione della Google Fotocamera è disponibile al download per tutti i Google Pixel supportati, ovverosia dai vecchi 2 fino al nuovissimo 5, direttamente dal Google Play Store, dove è in roll out da un po’ di ore; nel caso non fosse ancora disponibile c’è sempre APKMirror.