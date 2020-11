OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro 4G iniziano a ricevere Android 11 attraverso l’aggiornamento alla ColorOS 11 beta, ovviamente disponibile solo per coloro che hanno aderito al programma di test. Nel frattempo si aggiornano anche quattro smartphone Sony, che ricevono le patch di sicurezza di novembre 2020: parliamo di Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 10 e Sony Xperia 10 Plus.

Novità aggiornamento OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro 4G

OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 nelle versioni 4G, per il momento con i firmware beta della ColorOS 11. Tra le novità in rollout troviamo la personalizzazione della modalità scura, cambiamenti per Google Lens e per le funzioni FlexDrop, Super Power Saving Mode e Private System.

Naturalmente non mancano i perfezionamenti e le ottimizzazione sotto al cofano dell’ultima versione del robottino, in questo caso disponibile attraverso la personalizzazione ColorOS 11, presentata lo scorso settembre. Per vedere la versione stabile dell’aggiornamento su OPPO Reno4 e OPPO Reno4 Pro toccherà purtroppo attendere ancora qualche settimana.

Novità aggiornamento Sony Xperia 5 II, 10 II, 10 e 10 Plus

Aggiornamenti meno importanti ma più “concreti” per Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 10 e Sony Xperia 10 Plus, visto che in questo caso parliamo di update in distribuzione anche da noi. Sony Xperia 5 II e la coppia Sony Xperia 10 e 10 Plus passano alle patch di sicurezza di novembre 2020, rispettivamente con i firmware 58.0.A.28.25 e 53.1.A.3.85, mentre Sony Xperia 10 II non fa passi avanti sotto questo punto di vista (era già alle patch di novembre).

Per i primi tre smartphone abbiamo solo questi perfezionamenti lato sicurezza, mentre per Sony Xperia 10 II non abbiamo indicazioni: dovrebbe trattarsi solo di qualche perfezionamento di stabilità e di generiche ottimizzazioni al sistema. Nel caso abbiate scovato qualche novità vi invitiamo a segnalarcela nel solito box qui sotto.

Come aggiornare OPPO Reno4, Reno4 Pro, Sony Xperia 5 II, 10 II, 10 e 10 Plus

Per ora è possibile aggiornare OPPO Reno4 4G e OPPO Reno4 Pro 4G ad Android 11 solo attraverso il programma beta della ColorOS 11, recandosi nelle impostazioni di sistema. Gli aggiornamenti per Sony Xperia 5 II, Sony Xperia 10 II, Sony Xperia 10 e Sony Xperia 10 Plus sono invece in distribuzione anche in Europa: potete installarli recandovi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Leggi anche: recensione OPPO Reno 4 Pro 5G