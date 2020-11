Le offerte online per il Black Friday sono top: Pixel 3a, Huawei P40 Pro e non solo

La lunga giornata che ci separa dal Black Friday porta con sé tante valide offerte che riguardano il panorama Android. Sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a calare vertiginosamente ovvero si sono stabilizzate nelle ultime settimane: Google Pixel 3a, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite, Samsung Galaxy A71 e, dulcis in fundo, Samsung Galaxy S20.

Migliori offerte su smartphone Android

La migliore offerta della giornata ha come protagonista Google Pixel 3a, adesso disponibile su ePrice ad un prezzo di 317 euro. Si tratta di un dispositivo che dimostra di possedere tutte le carte in regola, soprattutto adesso che il prezzo è sceso stabilmente sotto i 350 euro, per stappare lo scettro di miglior smartphone della fascia medio-alta, presentandosi – un po’ come la nostra recensione sottolinea – come dispositivo in grado di regalare un’esperienza d’uso fluida e piacevole, la cui ciliegina sulla torta è la fotocamera, che competere tranquillamente sulla fascia premium.

Sembrano essersi stabilizzati i prezzi online di Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 Pro, due dei protagonisti indiscussi del panorama Android, che ora sono proposti online rispettivamente a 610 euro e a 545 euro. Per nulla male sono le offerte che stanno riguardando Samsung Galaxy A71 e Xiaomi Mi 10 Lite, due valide alternative – anche se per motivazioni molto diverse – nella fascia medio-alta.