A seguito dell’arrivo dell’aggiornamento alla Open Beta 4 di OxygenOS 11 per la serie OnePlus 8, in queste ore il team di sviluppo di OnePlus ha iniziato a rilasciare una nuova build di OxygenOS 11 per OnePlus 8T.

Novità aggiornamento 11.0.5.6 OxygenOS 11

L’aggiornamento 11.0.5.6 di OyxgenOS 11 per OnePlus 8T vede l’arrivo di un gran numero di ottimizzazioni e di altre migliorie per quanto riguarda la qualità della fotocamera e della gestione dei consumi. Ecco il changelog completo delle novità del nuovo update:

miglioramento della stabilità del sistema durante le video chiamate;

miglioramento della stabilità della connessione e dell’esperienza di gaming;

miglioramento della qualità della fotocamera e del bilanciamento degli scatti;

miglioramento della stabilità generale del sistema e delle performance;

corretto un bug circa la illuminazione del display che poteva verificarsi durante lo sblocco con l’impronta digitale;

corretto un bug che non portava alla rimozione completa della cache di un’applicazione anche dopo la sua rimozione;

ottimizzazione dei consumi e incremento dell’autonomia della batteria;

incremento della velocità di ricerca di file;

incremento della percentuale di riconoscimento dell’impronta digitale durante la fase di registrazione e miglioramento dell’esperienza di sblocco.

Come aggiornare OnePlus 8T

L’aggiornamento 11.0.5.6 di OxygenOS 11 per OnePlus 8T è come sempre disponibile a scaglioni, con la seconda ondata in arrivo in caso non dovessero emergere gravi instabilità o problemi software. Se però non volete attendere la disponibilità dell’aggiornamento OTA, potete effettuare il flash della nuova versione tramite i seguenti link:

