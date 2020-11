Più ci avviciniamo alla data di lancio del Black Friday 2020, più le varie aziende hi-tech svelano le loro strategie per massimizzare le vendite annunciando grandi giornate di sconti irripetibili. Se, ad esempio, HONOR svela ben 10 giorni di sconti per il Black Friday, certo non si può dire che Amazon se ne sta in disparte a guardare, anzi!

30% di sconto su Amazon Warehouse

In queste ore, infatti, annuncia il 30% di sconti per Amazon Warehouse, ovvero la sezione dell’eCommerce in cui è possibile acquistare una infinità di prodotti usati.

Controllando i termini e le condizioni, scopriamo che il 30% di sconto per Amazon Warehouse sarà disponibile dalle 00:01 del 20 novembre e fino alle 23:59 del 30 novembre 2020. Inoltre, “lo sconto del 30% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello.”

Amazon Warehouse, nel caso in cui lo sappiate, permette di acquistare prodotti usati con diverse tipologie di “usura”, se così possiamo dire. Esistono, infatti, prodotti nuovi ma con la confezione danneggiata, come nuovi (il più delle volte si tratta di un reso), in ottime condizioni oppure in condizioni accettabili. La qualità del prodotto viene specificata a chiare lettere in fase di acquisto, pertanto prestate attenzione allo stato di usura del prodotto che state per comprare.

