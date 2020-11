Più ci avviciniamo alla data di inizio effettiva del Black Friday 2020, maggiori sono le possibilità di fare ottimi affari grazie alle tante promozioni attive. Quest’oggi tocca a HONOR che, a partire da oggi, 20 novembre, e fino al 30 novembre 2020, mette in sconto un gran numero di prodotti per il Black Friday.

In queste giornate di offerte ci sarà una particolare attenzione verso il ramo wearable della compagnia, ma non mancheranno occasioni anche su dispositivi come cuffie, router e tanto altro. Per alcuni prodotti le offerte saranno disponibili per l’intera durata della promozione, ovviamente fino ad esaurimento scorte, mentre altri prodotti saranno in sconto solo durante una giornata specifica.

HONOR Black Friday: tutte le offerte

Ecco i prodotti in offerta per l’intera durata delle offerte HONOR, quindi da oggi fino al prossimo 30 novembre 2020:

HONOR Black Friday: le offerte del 23

HONOR Magic Watch 2 + HONOR Scale 2 a 119,90 euro ;

; HONOR Watch ES a 79,90 euro ;

; HONOR 9A + HONOR Scale 2 a 139,90 euro.

HONOR Black Friday: le offerte del 24

HONOR Watch GS Pro + HONOR Sport Bluetooth a 189,90 euro ;

; HONOR Magic Watch 2 Black a 109,90 euro ;

; HONOR Watch Magic Silver con cinturini + HONOR Scale 2 a 89,90 euro ;

; HONOR Watch ES + HONOR Sport Bluetooth a 99,90 euro.

HONOR Black Friday: le offerte del 25

HONOR Watch GS Pro + HONOR Mini Speaker a 189,90 euro ;

; HONOR Magic Watch 2 con cinturino in pelle + HONOR Scale 2 a 129,90 euro ;

; HONOR Watch ES + HONOR Mini Speaker a 99,90 euro.

HONOR Black Friday: le offerte del 26

HONOR Watch GS Pro + HONOR Router 3 a 189,90 euro ;

; HONOR 9X Lite a 179,90 euro ;

; HONOR Magic Watch 2 Black 46mm a 109,90 euro ;

; HONOR Magic Watch 2 42mm a 109,90 euro ;

; HONOR Watch ES + HONOR Router 3 a 99,90 euro.

HONOR Black Friday: le offerte del 27

HONOR Watch GS Pro + HONOR Scale 2 a 189,90 euro ;

; HONOR 9X Lite a 179,90 euro ;

; HONOR Watch Magic Silver + cinturini a 79,90 euro ;

; HONOR Watch ES + HONOR Scale 3 a 99,90 euro.

Infine, vi ricordiamo che la compagnia offre anche diversi voucher in base alla spesa di acquisto effettuata:

10 euro di sconto a fronte di una spesa di 100 euro;

a fronte di una spesa di 100 euro; 30 euro di sconto a fronte di una spesa di 500 euro;

a fronte di una spesa di 500 euro; 50 euro di sconto a fronte di una spesa di 600 euro.

Tutte le offerte del Black Friday di HONOR

