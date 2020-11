L’inizio vero e proprio del Black Friday è ad una settimana esatta di distanza, ma Amazon e Samsung amano tentare i propri utenti svelando una lunga serie di sconti e promozioni per acquistare tanti device del colosso sudcoreano a prezzi vantaggiosi. Per una migliore lettura dell’articolo abbiamo suddiviso la news in vari capitoli, con i link rapidi sottostanti che vi permettono di saltare direttamente alla categoria di vostro interesse.

Black Friday Samsung: smartphone

Ecco alcune delle più interessanti offerte per quanto riguarda il ramo mobile:

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (navy, verde, arancio), a 649,90 euro invece di 769 euro con uno sconto pari al 15%;

invece di 769 euro con uno sconto pari al 15%; Samsung Galaxy M51 (nero, argento), a 329,90 euro invece di 389 euro con uno sconto pari al 15%;

invece di 389 euro con uno sconto pari al 15%; Samsung Galaxy M31 (nero, blu, rosso), a 229,90 euro invece di 279,90 euro con uno sconto pari al 18%;

invece di 279,90 euro con uno sconto pari al 18%; Samsung Galaxy A31 (nero, blu), a 189,90 euro invece di 220 euro con uno sconto pari al 14%;

invece di 220 euro con uno sconto pari al 14%; Samsung Galaxy M21 (nero, verde, blu), a 179,90 euro invece di 229 euro con uno sconto pari al 21%;

invece di 229 euro con uno sconto pari al 21%; Samsung Galaxy M11 (nero, verde), a 149,90 euro invece di 169,90 euro con uno sconto pari al 12%.

Black Friday Samsung: smartwatch

Le offerte più vantaggiose per quanto riguarda il mondo wearable di Samsung:

Black Friday Samsung: cuffie true wireless

Samsung Galaxy Buds Live (Mystic red, blu), a 139,90 euro invece di 189 euro con uno sconto pari al 26%.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere tutte le migliori offerte per il mondo hi-tech.