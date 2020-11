In queste ore Google ha svelato tantissime novità per quanto riguarda Google Pay e per gli account Plex, ma sembra che il colosso di Mountain View ha ancora in serbo qualche interessante aggiunta per chi è solito utilizzare il sistema di pagamenti proprietario.

Google Pay cerca ricevute su Foto e Gmail

Google Pay è adesso in grado di cercare ricevute anche all’interno di Google Foto e Gmail, permettendo così di ripescare fatture e scontrini aggiunti sull’applicazione per gestire foto e video o per le email. Per accedere alla funzione è necessario tappare la voce “See more” a livello del pannello Insight.

A questo punto, dopo aver dato il permetto a Google Pay di accedere su Gmail e Google Foto, sarà possibile iniziare ad effettuare ricerche per ripescare scontrini e/o fatture che sono state aggiunte sulle due app di Google. Il sistema di ricerca sviluppato non solo è in grado di riconoscere i nomi propri degli oggetti, come ad esempio Google Pixel 4a, ma anche termini più comuni come “fotocamere” e altro.

Inoltre, nel caso in cui fosse possibile analizzare ulteriori informazioni circa l’acquisto, il rivenditore e le informazioni bancarie, Google Pay sarà in grado di offrire una scheda di acquisto completa del nome del negozio, la sua posizione geografica, quale carta è stata utilizzata per effettuare il pagamento, il suo ammontare e il numero unico della transazione.

Più facile trovare ai film su YouTube

Google permette ai propri utenti di acquistare o noleggiare film da Google Play oppure direttamente da YouTube, ed in questo caso sta lavorando ad una nuova funzione pensata per rendere più semplice l’accesso ai propri acquisti utilizzando l’applicazione.

In un aggiornamento dell’app attualmente in fase di rilascio, viene aggiunto il nuovo pannello “Your movies and shows” in cui è possibile accedere all’intera lista di spettacoli, serie TV e film che sono stati acquistati tramite YouTube.

Prima dell’arrivo del nuovo pannello, gli acquisti effettuati tramite YouTube venivano automaticamente aggiunti all’interno della libreria, e quindi la novità dovrebbe permettere agli utenti di ritrovare con più facilità gli spettacoli acquistati e magari guardarli ancora una volta.

Potete controllare l'arrivo del nuovo pannello aggiornando l'applicazione di YouTube tramite il badge del Play Store sottostante, oppure scaricando l'ultimo APK da APK Mirror.

“Heads Up” in arrivo su Benessere Digitale

Secondo un recente studio si è stimato che una persona passa all’incirca 9 anni della sua vita a guardare il display del proprio smartphone, il che potrebbe causare non pochi problemi anche alla propria incolumità se si fa parte di quella categorie di persone che cammina con gli occhi puntati sul telefono quando è fuori casa.

Per questo motivo il colosso di Mountain View sta lavorando ad una particolare funzione di Benessere Digitale che prende il nome di “Heads Up“. La feature, di cui abbiamo modo di scoprirne il funzionamento grazie al teardown della versione 1.0.342229637 dell’applicazione di Google, è stata realizzata per suggerire agli utenti di non utilizzare lo smartphone mentre si cammina.

<string name=”heads_up”>Heads Up</string>

<string name=”heads_up_feature_description”>”Get reminders to stop using your phone while you’re walking. Use with caution. Heads Up doesn’t replace paying attention”</string>

L’idea di fondo è quindi quella di offrire un sistema che mette l’utente sull’attenti circa i potenziali rischi che si corrono quando si cammina per strada guardando il display del proprio smartphone. Per funzionare, Heads Up necessita dell’accesso alla localizzazione e all'”attività fisica“.

<string name=”heads_up_location_permission_name”>Location (optional)</string>

<string name=”heads_up_location_permission_description”>”This lets Heads Up to know when you’re outside. On the next screen, tap “Allow all the time“.</string>

<string name=”heads_up_physical_activity_permission_name”>Physical activity</string>

<string name=”heads_up_physical_activity_permission_description”>”This lets Heads Up know when you’re walking”</string>



Nel momento in cui la funzione di Benessere Digitale venisse attivata, l’app procederà ad inviare messaggi di raccomandazioni, con tanto di emoji, per mettere da parte lo smartphone e focalizzarsi invece sulla strada. Alcuni messaggi includono: