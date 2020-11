Dopo essere stata anticipata ieri con un teaser da Google, ecco che la nuova versione dell’applicazione di Google Pay è disponibile per Android con una nuova veste grafica, nuove ricompense e diverse altre novità, seppur al momento sia accessibile solamente in anteprima dietro invito.

Google Pay cambia anima, non solo look

I più attenti avranno notato che la nuova interfaccia grafica, nuova icona compresa, è sostanzialmente quella che caratterizza da tempo la versione indiana di Google Pay, chiamata fino a poco tempo fa Google Tez, perciò non si tratta di una novità assoluta ma si tratta più che altro di un modo per uniformare le due versioni al fine di darne vita a una sola.

Il nuovo look di Google Pay, che può piacere o meno, sia chiaro, è indubbiamente più moderno, semplice e intuitivo e questo rende l’interazione con l’applicazione e i pagamenti molto più agevoli. Ciò che cambia davvero però sono i servizi al suo interno perché adesso Google Pay è in grado di fare molte più cose rispetto a prima.

Adesso la schermata principale mostra in alto gli amici e i parenti a cui è possibile inviare denaro, con subito vicino le attività nei dintorni (ristoranti, distributori di carburante, parcheggi e tutto ciò che è nelle vicinanze rispetto alla posizione) che accettano i pagamenti elettronici tramite Google Pay, fornendo anche dettagli e distanze.

I pagamenti tramite NFC, stranamente, sono passati in secondo piano e le relative funzioni sono state spostate in una nuova schermata accessibile tramite il simbolo della carta presente in alto a destra nella schermata principale: accedendo a questa schermata, è possibile gestire le carte collegate, le carte fedeltà, i biglietti e a tutte le altre funzioni che siamo abituati a usare con Google Pay.

Sempre nella schermata principale ora c’è una nuova icona per accedere alla scheda Profilo, che include un Codice QR per una veloce condivisione, il saldo pagamenti e un’opzione di referral (al momento consente solamente di invitare amici per avere dei vantaggi in termini di credito, ma in futuro offrirà dei veri e propri premi). Da segnalare, infine, che da questa versione in poi Google Pay funzionerà solamente su uno smartphone per volta, per cui non potrà essere utilizzata con lo stesso account su più dispositivi contemporaneamente.

E siamo giunti al punto meno felice di tutto il discorso, ovverosia la disponibilità: questa nuova versione di Google Pay è disponibile da questa sera per Android, ma per il momento solamente sotto forma di anteprima accessibile con un invito che deve essere richiesto in una pagina messa a disposizione da Google a questo indirizzo qui. Allora, che ve ne pare del nuovo Google Pay?