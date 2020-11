È chiaro a tutti che gli smartphone sono ormai parte integrante della nostra vita e del nostro stile di vita, a maggior ragione in questi mesi in cui la didattica a distanza e lo smart working ci portano a lavorare e studiare in remoto. Ma quanto tempo secondo voi “perdiamo” guardando il display di uno smartphone? La risposta a questa domanda la dà uno studio condotto da WhistleOut che, secondo un sondaggio proposto a 1000 persone, è riuscito a calcolare che in media le persone spendono circa 9 anni guardando uno smartphone.

9 anni passati a guardare uno smartphone

I partecipanti allo studio sono stati suddivisi in tre gruppi:

Baby Boomers, nati tra il 1946 e il 1964;

Generation X, nati tra il 1965 e il 1980;

Millennials, nati tra il 1981 e il 1996.

WhistleOut ha calcolato che i Millennials rappresentano la fetta di persone che passano la maggior parte del tempo al telefono, con circa 3.7 ore al giorno. Al secondo posto si piazzano invece quelli nati tra il 1965 e il 1980, la Generation X, con circa 3 ore al giorno ed infine i Boomers con circa 2.5 ore al giorno.

Il dato finale pari a 9 anni è un dato statistico che non deve per forza rispecchiare la realtà: alcuni utenti sono portati a spendere molto tempo al telefono, mentre altri molto di meno. Inoltre, contrariamente da quanto possa trasparire dallo studio, passare tempo al telefono non dev’essere per forza visto come un elemento negativo, sebbene sia necessario controllare il comportamento dei minori e non esagerare.

Quante ore passate con gli occhi puntati al telefono? Vi rispecchiate in una delle tre categorie dello studio? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!