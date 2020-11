Se dopo aver letto e visto la nostra recensione Google Pixel 5 siete stati assaliti dalla voglia irrefrenabile di acquistare l’ultimo gioiellino di Google, non siete fra i soli ad esservi posti la domanda del secolo: dove acquistare Google Pixel 5 considerando l’impossibilità di acquistarlo in Italia dal Google Store?

Google Pixel 5 sbarca su Fnac online

Abbiamo risposto a questa domanda in un articolo ricco di strategie diverse per darvi modo di acquistare Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 per l’Italia, e quest’oggi ve ne proponiamo un altro per godere anche voi della grandi qualità del nuovo smartphone di Google.

In queste ore Google Pixel 5 è diventato acquistabile sul sito di Fnac nella colorazione Simply Black al prezzo di 629 euro con spedizione verso l’Italia. Questa soluzione vi permette di avere fra le mani Google Pixel 5 senza alcun tipo di limitazione, ma ci teniamo a sottolineare che la disponibilità sarà a partire da domani 17 novembre 2020.

Tramite questa pratica soluzione potrete finalmente godere dell’esperienza super ottimizzata di Android 11 e di uno smartphone non solo in grado di regalarvi ottime esperienza di utilizzo e fotografie di altissimo livello, ma anche la certezza di ricevere aggiornamenti software per molti anni a venire.

Acquista Google Pixel 5 da Fnac online