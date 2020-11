Se, da una parte, Google viene bacchettato per la mancanza di chiarezza circa la gestione dei dati in background di Android, dall’altra svela alcune importanti novità che interesseranno Gmail nel corso delle prossime settimane.

Utenti più informati sui servizi aggiuntivi

Come ben sappiamo il servizio email di Google è uno dei migliori al mondo, ed offre tantissime funzionalità aggiuntive grazie a quelle che vengono indicate come “Smart features“. Se vi è capitato di sfruttare l’auto completamento di una frase durante la stesura di una email, la suddivisione automatica delle email in arrivo, la possibilità di ricevere promemoria da Assistente Google circa le bollette da pagare oppure la visualizzazione della prenotazione al ristorante su Google Maps, allora sapete certamente di cosa stiamo parlando.

In queste ore la compagnia svela alcune novità per quanto riguarda la gestione personale di queste feature, dando così modo agli utenti di gestire in piena autonomia e coscienza quali servizi esterni a Gmail gravitano attorno alle informazioni presenti nell’email ricevute.

Presto verrà mostrata una nuova pagina delle impostazioni per disattivare completamente le Smart features oppure per utilizzare una “versione limitata” all’interno di altri servizi come ad esempio Google Meet e Google Chat. Il colosso di Mountain View ci tiene molto a precisare che “queste nuove impostazioni sono state realizzate per facilitare la comprensione e l’utilizzo di questi processi, in considerazione di ciò che abbiamo appreso dalla ricerca sull’esperienza utente e dall’enfasi delle autorità di regolamentazione“.