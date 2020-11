OnePlus Nord rappresenta il capostipite della nuova famiglia di smartphone di fascia media dell’azienda cinese, e all’interno della nostra recensione OnePlus Nord abbiamo sottolineato le qualità del progetto. Come ben sappiamo, e come aveva anche confermato OnePlus, nel corso dei prossimi mesi verranno lanciati altri smartphone della serie “Nord”.

Si parla già di OnePlus Nord 2

Oltre a OnePlus Nord SE, smartphone atteso per il Q1 2020, sembra proprio che l’azienda abbia già in cantiere OnePlus Nord 2. Del terminale non abbiamo molte informazioni a riguardo, se non che viene internamente riconosciuto con il nome in codice “Denniz“. Questa informazione è stata condivisa su Twitter da Max Jambor, guardandosi bene da rilasciare altri dettagli sul dispositivo.

Considerando che si tratterebbe della seconda generazione di OnePlus Nord, l’azienda potrebbe prendere spunto dai numerosi feedback ricevuti in questi mesi per migliorare alcuni punti deboli di OnePlus Nord. Non sarebbe così difficile immaginarci ad esempio la presenza di un pannello AMOLED a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, la presenza di un nuovo SoC Qualcomm Snapdragon della serie 700, magari anche l’arrivo di un comparto fotografico rinnovato ereditando magari qualche sensore da OnePlus 8T.

Cosa vorreste trovare su OnePlus Nord 2? Quali sono i limiti dell’attuale generazione che vorreste vedere superati?