Vodafone potenzia la rete GigaNetwork 4G e prepara la dismissione del 3G

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha confermato in data odierna che già a partire dal mese di novembre 2020 darà seguito ad una pianificazione volta al potenziamento, alla maggiore sostenibilità e all’efficientamento della propria rete 4G – ufficialmente identificata come GigaNetwork –, con contestuale riduzione delle risorse di rete su tecnologia 3G.

Il piano verrà attuato in modo progressivo ma rapido ed è finalizzato alla definitiva dismissione della tecnologia 3G da parte di Vodafone a partire dalla fine del mese di gennaio 2021.

Entro lo stesso periodo, grazie all’utilizzo combinato delle frequenze 4G e di quelle attualmente in uso per il 3G, Vodafone punta a coprire altri 1.100 comuni italiani con la rete GigaNetwork.

L’operatore ha chiarito che per tutti i dispositivi facenti uso dei servizi in 2G e 4G non ci sarà alcun cambiamento, laddove invece i dispositivi connessi alla rete 3G ma non abilitati al 4G riscontreranno delle importanti limitazioni: chiamate e SMS non verranno intaccati, ma la navigazione internet su rete mobile ne risentirà.

Insomma, tutti i clienti Vodafone dotati di uno smartphone ancora solo 3G, faranno bene a cominciare a guardarsi intorno (ecco la nostra guida sui Migliori smartphone Android e un confronto tra gli smartphone 5G economici attualmente acquistabili).

Comunicazione ufficiale di Vodafone Italia

Ecco la comunicazione integrale condivisa dall’operatore sulla pagina Vodafone Informa: