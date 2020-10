Come annunciato all’inizio di questo mese, Vodafone inizierà la graduale dismissione della rete 3G a partire dal mese di novembre che dovrebbe concludersi entro il 31 gennaio 2021.

Le frequenze utilizzate finora da Vodafone per la tecnologia 3G verranno riutilizzate per potenziare le reti 4G e 5G, tuttavia lo switch-off pone un interrogativo per gli operatori virtuali che si appoggiano alla rete dell’operatore rosso.

Senza VoLTE, niente navigazione internet durante le chiamate

Nello specifico, gli operatori virtuali su rete Vodafone potrebbero non poter più offrire ai propri clienti la navigazione internet durante le chiamate, in quanto questa possibilità richiede la tecnologia VoLTE.

Vodafone ha già avvisato tramite comunicazioni personalizzate i propri clienti supportando i possessori di dispositivi 3G con l’iniziativa “4G per tutti” , tuttavia la dismissione della rete 3G coinvolgerà anche tutti gli operatori virtuali italiani che sfruttano la rete dell’operatore rosso, come ho. Mobile, 1Mobile e Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, WithU, Lycamobile e prossimamente anche Poste Mobile.

Come per i clienti Vodafone, anche i clienti degli operatori virtuali sotto rete Vodafone che utilizzano uno smartphone o una SIM non abilitati alla navigazione 4G non potranno navigare durante le chiamate.

L’unico degli operatori MVNO su rete Vodafone ad aver attivato il VoLTE è ho. Mobile, controllato dall’operatore rosso, che già dallo scorso luglio ha attivato il VoLTE sulle proprie SIM, ma non è da escludere che anche tutti gli altri operatori virtuali su rete Vodafone potranno abilitare il VoLTE.

La dismissione del 3G è un processo che probabilmente ripresenterà lo stesso scenario anche per gli altri operatori di rete mobile italiani.