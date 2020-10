Vodafone, con una nota ufficiale pubblicata sul portale Vodafone Informa, mette nero su bianco un importante cambio strategico per quanto riguarda la diffusione del 4G. A partire dal prossimo mese di novembre, infatti, entrerà in essere la graduale dismissione della rete 3G Vodafone che, secondo i piani dell’operatore rosso, dovrebbe concludersi entro il 31 gennaio 2021.

Parte la transizione verso il full 4G

La nota di Vodafone esplicita quello che accade per tutti i dispositivi connessi con tecnologia 3G: “I dispositivi connessi attraverso tecnologia 3G e quindi non abilitati al 4G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, ma potrebbero riscontrare dei rallentamenti della navigazione Internet. Vodafone mette a disposizione delle offerte speciali dedicate a tutti i clienti che intendono sostituire i propri telefoni non ancora abilitati al 4G o che non permettono di navigare su Internet durante le chiamate“.

Le frequenze Vodafone attualmente impegnate nella diffusione del segnale 3G verranno riutilizzate per potenziare il segnale 4G, rendendolo così disponibile in altri 1100 comuni italiani. Non ci saranno invece complicazioni per gli utenti muniti di dispositivi su tecnologia 2G e 4G.

Tutti gli utenti che invece posseggono uno smartphone che ad oggi non supporta la connettività 4G o una SIM con capacità inferiore a 128k, “riceveranno una comunicazione personale a partire dal 30 settembre 2020 con maggiori informazioni“.