Vodafone rilancia le offerte Special fino a 100 GB, anche con smartphone a rate

Anche per il mese di novembre 2020, Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di continuare a proporre nei negozi fisici le offerte operator attack della gamma Vodafone Special, con soluzioni che arrivano fino a 100 GB al mese (avete visto le offerte da 100 GB al mese più economiche disponibili adesso?) e che permettono anche di abbinare l’acquisto di smartphone a rate.

Le offerte che di qui a poco andremo a illustrare saranno dunque disponibili all’attivazione fino a nuova comunicazione. Vanno inoltre fatte due premesse: in primis, si tratta di soluzioni “con gettone”, pertanto soggette a limitazioni di disponibilità; in secondo luogo, essendo delle operator attack, la loro attivabilità è condizionata all’operatore di provenienza del cliente.

Offerte Vodafone Special ancora disponibili

Ecco la lista completa delle offerte operator attack della gamma Vodafone Special attualmente attivabili nei punti vendita aderenti:

Vodafone Special 100 Digital Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese , solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile) ed è disponibile anche online al seguente link;

include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di , solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Vodafone garantisce il (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile) ed è disponibile anche online al seguente link; Vodafone Special Unlimited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è azzerato. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile;

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al prezzo di su credito residuo. Il costo di attivazione è azzerato. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile; Vodafone Special Unlimited Limited Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali;

include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G al costo di su credito residuo. Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da CoopVoce, CoopVoce Full e Tiscali; Vodafone Special Minuti 50 Giga comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. L’offerta è attivabile soltanto se si proviene da Kena Mobile, Lycamobile e BT Enia Mobile;

comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G al costo di su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. L’offerta è attivabile soltanto se si proviene da Kena Mobile, Lycamobile e BT Enia Mobile; Vodafone Special Minuti 10 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico dati 4G al costo di 15 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 5 euro. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che attivino un nuovo numero. In alternativa, potrebbe essere proposta la nuova Vodafone Easy a 14,99 euro al mese.

Per ogni nuova offerta, il cliente è tenuto a sostenere il costo standard per la nuova SIM Vodafone: 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Sebbene proposta principalmente tramite call center, in alcuni negozi potrebbe essere disponibile anche l’offerte Vodafone Special Giga winback – dunque per gli ex clienti – comprensiva di minuti illimitati, 1000 SMS e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese.

Smartphone a rate con Promo Special Giga

Fino al 12 novembre 2020, coloro i quali sceglieranno di attivare l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition, potranno anche sfruttare la Promo Special Giga per abbinare ad essa l’acquisto di uno smartphone a rate.

Ecco la lista dei modelli disponibili con relativi costi mensili:

Redmi Note 9 128GB al costo di 1,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario);

al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario); Samsung Galaxy A21s al prezzo di 1,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario);

al mese per 30 mesi (anticipo di 19,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario); Samsung Galaxy A51 al costo di 7,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo di 29,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario);

al mese per 30 mesi (anticipo di 29,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario); Xiaomi Mi Note 10 Lite al prezzo di 7,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo di 29,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario);

al mese per 30 mesi (anticipo di 29,99 euro, pagamento tramite conto corrente bancario); Apple iPhone 11 128GB al costo di 24,99 euro al mese per 30 mesi (anticipo azzerato, pagamento tramite carta di credito).

Gli stessi modelli sono disponibili anche con le altre offerte Vodafone Special, ma con una maggiorazione di 3 euro delle rate mensili. Va inoltre ricordato che l’attivazione della rateizzazione ha un costo una tantum di 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per i già clienti Vodafone.