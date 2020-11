L’aggiornamento di sicurezza di novembre 2020 per i dispositivi Samsung andrà a correggere un gran numero di falle di sicurezza. La controparte Google contiene ben 65 miglioramenti di cui 5 di livello critico, mentre la porzione relativa al software Samsung solo 5. Di queste sottolineiamo la correzione di un bug che permetteva di aggirare le misure di sicurezza per accedere all’Area Personale, una falla di sicurezza relativa ai processori Exynos 990 che permetteva l’esecuzione arbitraria di codice e altre novità di sicurezza specificamente indirizzate ai dispositivi commercializzati in Cina e India.

Tante falle di sicurezza chiuse

L’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di novembre saranno disponibili per i seguenti smartphone:

Alcuni di questi modelli hanno già iniziato a ricevere le patch di sicurezza in questi giorni, pertanto è molto probabile che la compagnia le rilascerà per gli altri device già durante i prossimi giorni.