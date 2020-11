Siamo solo ai primi giorni del nuovo mese, ma per diversi smartphone Samsung è già il momento di accogliere le patch di sicurezza di novembre 2020: dopo l’arrivo sulla gamma Galaxy S20 la distribuzione è infatti partita per Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 e Galaxy S10

Gli aggiornamenti in distribuzione per le gamme Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 e Galaxy S10 non sono uguali, anche se tutti hanno in comune le patch di sicurezza di novembre 2020.

Niente grandi novità per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. L’aggiornamento in rollout porta solo le suddette patch di sicurezza, e la motivazione è intuibile senza troppo sforzi: il produttore starà concentrando gli sforzi sul rilascio della One UI 3.0 basata su Android 11, attesa tra qualche settimana.

Per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e il changelog riporta l’integrazione delle patch di novembre, in aggiunta a miglioramenti generici alla connessione Wi-Fi e alla stabilità della fotocamera. Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ stanno ricevendo le stesse patch, ma non abbiamo per il momento una lista completa delle novità: vi terremo al corrente con ulteriori dettagli.

Vi ricordiamo che tutti questi smartphone saranno aggiornati ad Android 11 con One UI 3.0: fanno infatti parte della lista dei modelli Samsung con tre anni di update software.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 e Galaxy S10

Potete aggiornare il vostro Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ o Samsung Galaxy S10e direttamente dalle impostazioni di sistema: per cercare l’update non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. La distribuzione è come sempre graduale, dunque potrebbe volerci ancora qualche giorno perché l’ultimo aggiornamento raggiunga il vostro smartphone.