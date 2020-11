Google Chrome non consente di catturare uno screenshot durante la navigazione in incognito, modalità che non salva la cronologia di navigazione, cookie, dati dei siti Web e le informazioni inserite nei moduli. Sebbene questo sia coerente, per svariate ragioni l’utente potrebbe voler catturare una schermata, e magari condividerla, anche in questa modalità.

Chrome testa gli screenshot nella navigazione in incognito

Dopo la possibilità di catturare screenshot estesi in Google Chrome, sembra che anche acquisire uno screenshot durante la navigazione in modalità incognito sarà prossimamente possibile, in quanto un thread nei bug segnalati da Chromium mostra che gli sviluppatori stanno cercando di risolvere questo inconveniente.

Dal momento che il processo è collegato a una dipendenza esterna, Google aggiungerà prima un flag per garantire la possibilità di acquisire schermate durante l’utilizzo della modalità di navigazione in incognito.

Come spesso accade, bisognerà abilitare manualmente il relativo flag prima che la funzionalità diventi attiva, almeno fino a quando Google non risolverà completamente il problema.

Al momento non c’è una chiara indicazione in merito a quando la funzionalità verrà distribuita a tutti gli utenti, ma dovrebbero essere necessarie alcune settimane prima che gli sviluppatori possano risolvere il problema di dipendenza esterna.

Nel frattempo Google dovrebbe aggiungere i nuovi flag molto presto, quindi rimanete sintonizzati se pensate che potreste aver bisogno di questa funzionalità. Se desiderate una protezione costante in tempo reale su mobile, ecco come attivare la Enhanced Protection su Google Chrome.