In tempi non sospetti avevamo parlato del fatto che gli ingegneri di Google all’epoca impegnati nello sviluppo delle feature basilari di Android R, poi etichettato come Android 11, stavano creando le basi per integrare a livello di sistema operativo il supporto agli screenshot estesi. Diversi mesi dopo l’ultima major release di Android è stata ufficialmente rilasciata ma senza la feature sopracitata, evidentemente messa da parte, in standby, per dare priorità allo sviluppo di altre funzioni ritenute più importanti.

Si lavora al supporto degli screenshot estesi

Se, ad oggi, gli screenshot estesi non sono supportati nativamente da Android, il team di sviluppo di Google Chrome sembra essere a lavoro per implementarli all’interno del browser web del colosso di Mountain View. Infatti, come scoperto da Chrome Story, il team di sviluppo di Google Chrome ha aggiunto la seguente stringa che sembra proprio rimandare al supporto degli screenshot estesi:

Chrome Share Long Screenshots: Enables UI to edit and share long screenshots on Android

Sfortunatamente al momento sembra che il flag non sia stato ancora aggiunto a Chrome e quindi nemmeno utilizzabile, ma la presenza della stringa è un chiaro segnale che ben presto il browser di Google permetterà agli utenti di effettuare uno screenshot esteso di una pagina web per modificarla e condividerla.