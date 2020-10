Google fa di tutto per tenere al sicuro i propri utenti durante la navigazione web utilizzando il browser Google Chrome, e la feature Enhanced Protection è pensata proprio per tutelare la nostra sicurezza durante la navigazione in rete. Se la funzione è già disponibile all’interno del client desktop per Google Chrome – può essere attivata tramite il percorso Impostazioni > Sicurezza > Enhanced Protection -, il colosso di Mountain View sta iniziando a portare la stessa feature anche per la controparte mobile.

Una protezione costante in tempo reale

Safe Browsing Enhanced Protection on Android, è questo il nome completo della feature su mobile, ha lo scopo di far sì che gli utenti siano costantemente protetti dal phishing e dal download di contenuti ritenuti (potenzialmente) dannosi. Si tratta di una protezione in tempo reale il cui funzionamento è il seguente:

Chrome invia URL a Safe Browsing per controllarne il contenuto;

Enhanced Safe Browsing invia anche informazioni sul sistema, l’attività delle estensioni installate e campioni di pagine web visitate;

avvisa nel caso in cui una o più password fossero state compromesse da un data breach;

protegge da eventi potenzialmente rischiosi prima che accadano.

Come attivare Enhanced Protection

Ma come fare ad attivare Google Chrome Enhanced Protection su Android? Per prima cosa è necessario controllare di possedere l’ultima versione disponibile di Google Chrome Canary e seguire questi semplici passi:

avviare Google Chrome Canary; visitare la pagina chrome://flags; impostare su enabled le seguenti voci: Safe Browsing Enhanced Protection on Android; Safe Browsing Section on Android; riavviare il browser; entrare all’interno delle Impostazioni > Privacy e sicurezza; tappare sulla voce Enhanced Protection.

Se siete interessati alla feature, Google Chrome Canary può essere scaricato tramite il badge del Play Store sottostante.