VoLTE e 60 GB a 5,99 euro al mese su rete Vodafone con 1Mobile

1Mobile non è esattamente il più noto tra gli operatori virtuali attivi sul mercato italiano, ma adesso ha due nuove frecce al proprio arco: l’attivazione del servizio VoLTE e la nuova offerta con 60 GB a 5,99 euro al mese, il tutto sempre su rete 4G Vodafone.

L’ultima volta che avevamo parlato di 1Mobile era stato all’inizio del mese di ottobre per via di un’offerta da ben 200 GB al mese. Questa volta parliamo di quantità diverse, ma di novità altrettanto se non addirittura più interessanti.

VoLTE disponibile per tutti: chiamate in 4G

La prima novità è rappresentata dalla disponibilità del servizio VoLTE: è già attivo per tutte le SIM 1Mobile acquistate a partire dal 27 ottobre 2020.

Insomma, tutti i nuovi clienti 1Mobile se lo ritroveranno disponibile fin da subito, potendo così effettuare e ricevere chiamate tramite rete 4G Vodafone senza interrompere la contestuale navigazione internet.

Per quanto riguarda i già clienti dell’operatore, il servizio verrà esteso progressivamente a tutti a partire dal mese di novembre 2020. D’altronde nella sezione FAQ del sito di 1Mobile già si specifica che la fruizione del VoLTE ha come presupposti la copertura di rete, la compatibilità dello smartphone e l’attivazione della feature sul dispositivo.

Questa interessante novità tecnica dovrebbe arrivare progressivamente per tutti gli operatori virtuali che si appoggiano alla rete Vodafone, stante la progressiva dismissione del 3G da parte dell’operatore rosso.

1Mobile Large XPlus Reward a 5,99 euro al mese

Sempre a partire dal 27 ottobre 2020, 1Mobile accoglie una seconda novità: la versione rinnovata dell’offerta Large XPlus Reward.

Quest’ultima prevede un meccanismo che premia la fedeltà del cliente e adesso comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali, 40 GB di traffico dati in 4G (Vodafone, a 60 Mbps in download e upload), tariffe internazionali agevolate a 6,99 euro al mese.

Il meccanismo Reward comporta che a partire dalla terza mensilità il bundle di dati salga a 60 GB e che contestualmente il costo scenda a 5,99 euro al mese.

L’offerta, che prevede un costo di attivazione di 8 euro, è disponibile sia per i nuovi clienti che per coloro che provengano con portabilità da TIM, WindTre, Iliad, Fastweb e operatori virtuali. Ecco il link diretto per attivarla:

1Mobile Large XPlus Reward a 5,99 euro al mese