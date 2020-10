1Mobile, l’operatore virtuale su rete 4G Vodafone, lancia oggi una nuova offerta dedicata ai nuovi e ai già clienti chiamata Giga 200 Limited Edition; scopriamo insieme cosa offre e quanto costa.

1Mobile lancia una nuova offerta con 200 GB di dati

1Mobile Giga 200 Limited Edition è un’offerta solo dati e include ben 200 GB di traffico dati al costo di 14,99 Euro al mese; l’offerta è al momento attivabile solo fino al prossimo 15 ottobre 2020.

Tutti i nuovi clienti 1Mobile possono attivare l’offerta direttamente online o presso i rivenditori, mentre i già clienti 1Mobile possono attivarla solo se avevano sottoscritto l’offerta Giga Unlimited Reward. Ricordiamo che è presente un costo di attivazione di 10 Euro fino al 15 Ottobre 2020, che si somma al costo della SIM (10 Euro) e al pagamento anticipato del primo mese dell’offerta.

L’offerta è utilizzabile anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, ovviamente per la sola quota parte prevista dal regolamento in materia. Ricordiamo che 1Mobile utilizza la rete 4G di Vodafone ma con un limite di 60 Mbps in download ed in upload.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta sul sito di 1Mobile.

