Il team di sviluppo software di Huawei continua a lavorare a ritmi serrati al fine di migliorare e rendere ancora più appagante l’utilizzo dei nuovi servizi sviluppati a seguito dell’abbandono dei servizi mobile di Google. Fra questi troviamo Huawei Assistant, da molti etichettato come l’antagonista naturale di Assistente Google per via del suo funzionamento piuttosto simile, che in queste ore sta ricevendo un aggiornamento volto a migliorarlo sotto diversi punti di vista.

Tante novità per Huawei Assistant

Accessibile come sempre nella home screen del proprio smartphone Huawei tramite un comodo swipe verso sinistra, la nuova versione beta di Huawei Assistant va ad apportare alcune novità, fra cui:

miglioramenti al menu delle Impostazioni;

miglioramenti circa la scelta delle scorciatoie disponibili;

miglioramenti vari per quanto riguarda la ricerca globale;

aggiunta di nuovi servizi;

possibilità di disattivare il feed e di impostare un altro provider di notizie.

Le novità di Huawei Assistant fanno da coro a quelle di Huawei Petal Search che abbiamo visto giusto qualche ora e fa e anch’esse limitate solo alla versione beta dell’app. Nel mentre, inizia anche a farsi piuttosto insistente la voce che il team di sviluppo software di Huawei voglia puntare tutto su HarmonyOS portando così allo stop dei piani di sviluppo della EMUI, di cui l’attuale versione EMUI 11 dovrebbe essere l’ultima a cui lavorerà il colosso cinese prima della transizione ad HarmonyOS.

Le nuove feature di Huawei Assistant non sono disponibili come aggiornamento tramite AppGallery, ma chi vuole può scaricare l’APK dell’ultima versione disponibile cliccando questo link.