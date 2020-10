Alcune voci provenienti dalla Cina indicano che ci sono interessanti sviluppi circa il futuro della EMUI, ovvero la personalizzazione di Android realizzata da Huawei.

EMUI 11 sarà l’ultima versione dell’OS?

Si indica, infatti, che la EMUI 11 sarà l’ultima versione dell’OS prima dell’inizio della transizione ad HarmonyOS. La fonte, citando Wang Chenglu, responsabile del dipartimento di sviluppo software di Huawei, sottolinea che la EMUI 11 condivide con HarmonyOS una parte del suo framework, facendo intendere che un merge dei due sistemi è già avvenuto.

Durante l’annuncio di HarmonyOS 2.0 l’azienda aveva sottolineato che il nuovo sistema operativo arriverà sugli smartphone entro la seconda metà del 2021, cosa che potrebbe spingere il team di sviluppo di Huawei a concentrare i propri sforzi verso la transizione dalla EMUI ad HarmonyOS piuttosto che nello sviluppo di un’altra versione della EMUI.

È probabile che sapremo maggiori informazioni su questa ipotetica transizione nel corso dei prossimi mesi, magari già entro fine anno.

Interessanti novità per Petal Search

Huawei Petal Search permette agli utenti muniti di dispositivi Huawei di cercare e installare app da fonti esterne, ovviamente per via dell’assenza dei servizi mobile di Google. Ad inizio settembre Huawei Petal Search si era trasformato in un vero e proprio motore di ricerca, ed in queste ore scopriamo che l’azienda sta lavorando ad alcune interessanti novità per l’applicazione, fra cui:

aggiunta dei feed di ricerca per Voli, Hotel e di tab in-app;

miglioramento dei risultati di ricerca;

ottimizzazioni varie.

Le novità di Petal Search sopracitate sono al momento in fase di beta testing e pertanto non disponibili al download da AppGallery ma, volendo, potete scaricare l’ultimo APK di Huawei Petal Search da questo link.