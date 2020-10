In queste settimane ci siamo occupati più volte dei bug riscontrati dagli utenti che hanno installato Android 11 (basti pensare a quello che riguarda le applicazioni a schermo intero) ma c’è da riconoscere al team di sviluppatori di Google di avere introdotto anche diverse interessanti novità con l’ultima release del sistema operativo del colosso di Mountain View.

Una di queste ha a che fare con le notifiche e può rivelarsi molto comoda in una serie di ipotesi, inclusa quella in cui per errore mentre si scorrono le notifiche si finisca per cancellarne una e magari ci si rende conto che si sarebbe potuto trattare di qualcosa di importante.

Con Android 11 migliora la gestione delle notifiche

Se con Android 10 (o versioni precedenti dell’OS) in casi come questo l’unica soluzione è quella che prevede il ricorso all’utilizzo di applicazioni di terze parti, con Android 11 c’è invece un apposito strumento che permette di avere a propria disposizione una cronologia delle notifiche.

La nuova feature a cui stiamo facendo riferimento ci mostra nel dettaglio quali notifiche sono state ricevute nelle ultime ore e il contenuto di tali notifiche è almeno parzialmente visibile: nel caso in cui si dovesse rimuovere una notifica troppo velocemente, pertanto, è sempre possibile sfruttare questa nuova impostazione di sistema per vedere rapidamente cosa si è “cancellato” per errore (o per la troppa fretta di fare pulizia).

In pratica, se fino a questo momento per poter contare su una funzionalità del genere era necessario fare affidamento su applicazionii di terze parti, con Android 11 una cronologia delle notifiche è integrata direttamente nel sistema (la feature può essere raggiunta andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione dedicata alle preferenze di sistema e quindi entrando in App e notifiche, tappando su Notifiche e infine sulla scheda relativa alla cronologia).

In alto è possibile visualizzare le ultime notifiche mentre un po’ più in basso è disponibile un elenco con tutte le notifiche delle ultime 24 ore, grazie al quale è anche possibile analizzare quali siano le applicazioni più “fastidiose”.

Comodo, non trovate?