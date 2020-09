Android 11 è finalmente tra noi dal tardo pomeriggio di ieri, quando Google ha aperto il rollout per i Google Pixel ancora supportati. Da poche ore quindi anche i produttori di smartphone possono lavorare sulla versione definitiva di Android 11 per trasferire le loro interfacce utente e distribuire a loro volta l’aggiornamento basato sul robottino verde più recente.

C’è quindi molta curiosità intorno ad Android 11, e sebbene nel corso dei mesi su queste pagine vi abbiamo raccontato le numerose novità introdotte dalle versioni beta (parecchie delle quali sono confluite nella versione definitiva), vale la pena tirare le somme e scoprire insieme le più interessanti, aiutati dal supporto diretto del video.

Abbiamo quindi richiamato dalla nostra “panchina” due prodotti della grande G come Google Pixel 4 XL su cui abbiamo installato Android 11 stabile e Google Pixel 3 XL sul quale è invece rimasto Android 10, così da mostrarvi le differenze nel modo più chiaro possibile.

Il video è diviso in due parti: in primis le novità estetiche tra cui il nuovo effetto grafico nello scorrere le schermate della home o lo zoom dello sfondo il calare della tendina delle notifiche, poi quelle funzionali come le app suggerite o la nuova struttura del multitasking. Rimane il rammarico di non avervi potuto mostrare il funzionamento delle “bolle” per le conversazioni, ma un bug di Android 11 ce lo ha impedito.

Buona visione.