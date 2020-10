A distanza di un mese dal rilascio ufficiale di Android 11, la nuova versione del sistema operativo presenta ancora diversi bug, in qualche caso anche particolarmente fastidiosi ed altri sono stati individuati di recente dagli utenti che hanno già proceduto alla sua installazione.

Uno degli ultimi bug di Android 11 a venire alla ribalta è quello che colpisce in particolare i giocatori mobile anche se può rivelarsi piuttosto fastidioso per chiunque utilizzi applicazioni a schermo intero.

Un altro fastidio bug di Android 11

A causa del bug di cui stiamo parlando la barra di navigazione o di stato rimane visibile sullo schermo anche se sullo smartphone è in esecuzione un’app che va a schermo intero (ricordiamo che i giochi e alcune app come YouTube quando vanno in modalità full screen in genere occupano l’intero schermo, in modo da consentire al contenuto di sfruttare tutto il display ed evitare distrazioni per l’utente).

Stando alle segnalazioni che si stanno moltiplicando in Rete, sono tanti gli utenti che, dopo avere effettuato l’aggiornamento ad Android 11, stanno scoprendo che queste applicazioni non possono più riempire l’intero display del proprio dispositivo.

Si tratta di un bug che è particolarmente fastidioso soprattutto nei giochi, in quanto gli smartphone sono sempre più stretti e lunghi e, pertanto, tenendo il telefono in modalità orizzontale, si trovano una consistente porzione dello schermo occupata con informazioni che, in quello specifico momento, non rivestono per loro alcuna importanza.

In attesa di una soluzione

Purtroppo al momento non è chiaro quanto diffuso sia tale problema (pare si verifichi anche su device Samsung con One UI 3.0 e Android 11) e se riguardi tutte le applicazioni o soltanto alcune ma il team di Google, dopo le prime segnalazioni nelle versioni beta, non essendo riuscito a riprodurlo, ha deciso di non occuparsi di esso.

Ora che le segnalazioni si stanno facendo più numerose, la speranza è che gli sviluppatori di Google riescano a risolverlo rapidamente.