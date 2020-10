MIUI 12 Global per Redmi Note 8T, aggiornamenti per questi HONOR e Huawei

Il mondo dei dispositivi Android è talmente vasto che è quasi impossibile che passi un giorno senza nuovi aggiornamenti e anche oggi ce ne sono alcuni più e meno interessanti da segnalare. Accanto agli smartphone Redmi Note 8T, HONOR V30 e V30 Pro, HONOR 9X e 9X Pro, ci sono anche due wearable, ovvero HONOR Watch ES e le Huawei Freebuds Pro.

Redmi Note 8T: le novità dell’aggiornamento

Redmi Note 8T è stato uno degli smartphone di maggior successo del brand nato da una costola di Xiaomi, nonché uno dei più consigliati per via di un eccellente rapporto tra qualità offerta e prezzo richiesto.

Per questo motivo, in seno all’utenza europea e non solo era iniziato a serpeggiare un certo malcontento per il ritardo dell’aggiornamento alla nuova e notevolmente migliorata MIUI 12.

Finalmente i mugugni possono terminare: l’aggiornamento per Redmi Note 8T alla MIUI 12 Global è finalmente in distribuzione a livello internazionale.

Il nuovo firmware stabile è in versione 12.0.1.0.QCXMIXM e, accanto alla già citata MIUI 12 con base Android 10, comprende anche le patch di sicurezza del mese di ottobre 2020.

La distribuzione dell’update è nella fase “Partially released”, pertanto circa il 30 percento dei device compatibili lo sta già ricevendo. Per gli smartphone con a bordo la versione EU della ROM l’attesa sarà leggermente più lunga.

HONOR V30/V30 Pro e HONOR 9X/9X Pro: le novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso agli aggiornamenti in casa HONOR e partiamo ovviamente da quelli per gli smartphone Android. I modelli coinvolti sono quattro: HONOR V30 e V30 Pro, HONOR 9X e 9X Pro. Ad accomunare tutti questi update è la presenza delle patch di sicurezza relative al mese di settembre 2020.

Per effetto di questo nuovo pacchetto OTA in arrivo, la serie HONOR V30 passa alla versione firmware 3.1.0.221, dunque la base è la Magic UI 3.1. Non si segnala altro, oltre ai generici miglioramenti di stabilità e performance.

Nel caso di HONOR 9X e HONOR 9X Pro il discorso è leggermente più intricato: i due modelli hanno ricevuto la EMUI 10.1 in Cina, ma sono ancora in attesa che lo stesso aggiornamento venga distribuito a livello europeo. Per adesso, in entrambi i contesti, stanno ricevendo le patch di sicurezza di settembre 2020. In Europa ciò avviene con il firmware 10.0.0.238 portando da un pacchetto OTA da 118 MB, in Cina con la versione 10.1.0.107. In nessuno dei due casi ci sono altre novità da segnalare.

HONOR Watch ES: le novità dell’aggiornamento

HONOR Watch ES è di fatto il gemello di Huawei Watch Fit (di cui trovate qui la nostra recensione). Lo smartwatch a marchio HONOR sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento, quello di ottobre, che introduce una serie di miglioramenti per la stabilità di sistema, per effetti grafici in alcuni contesti e dei bugfix.

Tutto questo arriva per effetto di un pacchetto OTA da 8,66 MB e con la versione firmware 1.0.1.8. Il registro delle modifiche completo recita:

Display issues with some languages are fixed 7-Day weather forecast is optimized and offers a forecast for the next 6 days Fixed an issue that affects notification in certain cases Improved visual effects in some scenarios System stability is improved

Huawei Freebuds Pro: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi riguarda le ottime cuffie true wireless Huawei Freebuds Pro (ecco la nostra recensione) e porta varie ottimizzazioni dell’esperienza utente sotto il profilo della connettività, della riduzione dei consumi e di una migliore cancellazione del rumore.

In particolare, sono state ottimizzate: la connessione a due device in contemporanea, il consumo energetico mentre le cuffie sono inserite nel case di ricarica e, come detto, la cancellazione attiva del rumore.

Tutto questo arriva con un update da 2,56 MB e la versione firmware 1.9.0.140.

Come aggiornare Redmi Note 8T, HONOR V30/V30 Pro e HONOR 9X/9X Pro, HONOR Watch ES e Huawei Freebuds Pro

Nel caso degli smartphone Redmi Note 8T, HONOR V30/V30 Pro e HONOR 9X/9X Pro, i nuovi aggiornamenti software sono in distribuzione via OTA e arriveranno automaticamente su tutti i modelli compatibili. Potrete comunque controllarne manualmente la disponibilità entrando nelle impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Quanto a HONOR Watch ES, non essendo un device standalone, ha bisogno di essere collegato ad uno smartphone. Per installare l’update, occorre:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.

Meccanismo simile anche per le Huawei Freebuds Pro, ma in questo caso l’app da usare è Huawei AI Life.

Possedete uno di questi modelli e avete ricevuto gli aggiornamenti descritti? Ditecelo nei commenti.