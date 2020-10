Nokia ha aperto i preordini dello smartphone Nokia 8.3 5G in Belgio a settembre senza supporto per Dual-SIM Dual-5G, in quanto i dispositivi mobili alimentati da un chipset Snapdragon supportano solo una SIM collegata alla rete 5G, mentre la seconda SIM può connettersi a una rete 4G, 3G o 2G.

Una risposta ufficiale a una richiesta fatta da un acquirente su Amazon rivela che con un futuro aggiornamento Nokia 8.3 5G supporterà il 5G su entrambi gli slot dello smartphone.

Il supporto Dual-5G potrebbe arrivare via OTA per Nokia 8.3 5G

L’acquirente ha chiesto se lo smartphone supporta il Dual SIM di reti 5G e 4G contemporaneamente quando una SIM è in 5G oppure la seconda SIM è disabilitata. Nokia ha risposto che un aggiornamento software consentirà agli utenti di abilitare entrambe le SIM su rete 5G.

Il supporto Dual-SIM Dual-5G è una caratteristica comune a molti smartphone prodotti in Cina, in particolare quelli alimentati dai processori Dimensity 1000/1000+ di MediaTek, e consente agli utenti di utilizzare le reti 5G su entrambe le SIM contemporaneamente.

Tuttavia, NokiaPowerUser segnala che HMD Global ha recentemente rilasciato un aggiornamento per Nokia 8.3 5G che permette agli utenti di impostare la SIM 1 su rete 5G e la SIM 2 su reti 4G, 3G o 2G, quindi molto probabilmente non sarà possibile connettersi in 5G con entrambe le SIM contemporaneamente, in quanto nessun processore Snapdragon offre questa funzionalità al momento, anche se Qualcomm afferma che sta lavorando per introdurre il supporto con i chipset futuri.