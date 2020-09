Xiaomi Mi 10 Lite 5G, OnePlus Nord, Huawei P40 Lite 5G, Realme X50 5G e Motorola Moto G 5G Plus, sono questi i protagonisti del nostro confronto odierno, 5 smartphone con poche differenze dal punto di vista tecnico ma soprattutto:

con un prezzo inferiore ai 400 Euro (con offerte già sui 300 Euro);

con connettività 5G.

La fascia tra i 300 e i 400 Euro è sempre stata molto importante per il settore della telefonia. Una forbice di prezzo allo stesso tempo né troppo bassa né troppo alta dove i vari produttori hanno sempre cercato di offrire prodotti validi per farsi conoscere, farsi apprezzare. Per questo abbiamo deciso di mettere a confronto i prodotti più interessanti e future-proof con queste due caratteristiche chiave, fra cui abbiamo inserito la connettività 5G che fino a pochi mesi fa era limitata agli smartphone di fascia superiore.

Confronto video: gli smartphone 5G più economici

All’interno della video comparativa trovate un’analisi delle specifiche tecniche e dell’esperienza d’uso, con pro e contro dei vari prodotti adeguatamente commentati per meglio aiutarvi nella scelta.

Prezzi e dove acquistarli

Xiaomi Mi 10 Lite 5G è disponibile su Amazon in due varianti: 289 Euro in versione 6 + 128 GB.

OnePlus Nord è disponibile su Amazon in due varianti: 399 Euro in versione 8 + 128 GB e 499 Euro in versione 12 + 256 GB.

Huawei P40 Lite 5G è disponibile su Amazon a 349,90 Euro in versione 6 + 128 GB.

Realme X50 5G è disponibile su Amazon a 369 Euro in versione 8 + 128 GB.

Motorola Moto G 5G Plus al momento non risulta ancora disponibile.

