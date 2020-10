LG VELVET è stato presentato ufficialmente dal colosso coreano la scorsa primavera dopo tante settimane di indiscrezioni come uno smartphone lanciato con l’obiettivo di dare il via ad una nuova strategia.

Il device si caratterizza non soltanto per un design curato e rinnovato ma anche per un’apposita interfaccia utente ridisegnata e, stando alle ultime notizie provenienti dalla Corea del Sud, tale UI dovrebbe essere implementata a breve anche in alcuni dei modelli di fascia media dell’azienda.

Quali smartphone riceveranno l’interfaccia di LG VELVET

Sulla base di quanto riportato da THE ELEC, il team di LG ha confermato che la nuova interfaccia arriverà entro la fine del 2020 su LG Q51 e LG Q61. Ed anche LG V35 ThinQ, ossia uno smartphone lanciato nel 2018, dovrebbe ricevere la nuova interfaccia (non è chiaro se con la medesima tempistica degli altri due device).

Il colosso coreano ha già reso noto nei mesi scorsi che la nuova interfaccia sarà implementata sui precedenti modelli top di gamma, come LG V50 ThinQ, LG V50S ThinQ, LG V40 ThinQ, LG G8 ThinQ e LG G7 ThinQ.

L’interfaccia di LG VELVET non rappresenta una rivoluzione rispetto a LG UX ma introduce diverse novità: oltre alla modifica della denominazione, infatti, presenta alcune modifiche grafiche, come la possibilità di personalizzazione del colore della barra di notifica, nuove impostazioni di regolazione del volume e una nuova finestra pop-up durante una chiamata.

LG non è tra i produttori Android con la fama migliore per quanto riguarda la tempestività degli aggiornamenti dei propri device e LG VELVET potrebbe rappresentare una sorta di cambio di direzione non solo per il design degli smartphone ma anche dal punto di vista software.

Ricordiamo che il nuovo smartphone di LG è già disponibile anche nel nostro Paese dalla scorsa estate.