Dopo avervi parlato dell’evento di presentazione ufficiale di LG VELVET e delle probabili specifiche tecniche, in queste ore è direttamente LG a ufficializzare LG VELVET svelandoci le più importanti caratteristiche tecniche e il design del prossimo smartphone di fascia medio alta del colosso sud coreano.

Specifiche e design LG VELVET

Il design di LG VELVET avevamo avuto modo di scoprirlo diversi giorni fa tramite un video ufficiale e infatti quanto mostrato dalla compagnia nel comunicato ufficiale non differisce da ciò che abbiamo già appreso da diversi giorni. Frontalmente troviamo un ampio pannello OLED da 6,8 pollici a risoluzione Cinema FullVision Full HD+ con tanto di notch a goccia in cui trova posto una fotocamera frontale da 16 MP. Le cornici sono piuttosto ottimizzate, sebbene sembrino essere un pelino troppo vistose nella porzione frontale, dove tendono naturalmente ad abbracciare il notch a goccia.

Al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 765G con supporto alla connettività 5G, 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 1 TB e ovviamente Android 10. L’aspetto forse più importante dello smartphone è il sistema di fotocamere posteriori che, come sappiamo, LG ha sviluppato seguendo delle direttive di design differenti rispetto a quelle che siamo ormai abituati a vedere negli smartphone odierni.

Addio riquadri più o meno vistosi, benvenute “fotocamere a goccia”. LG ha voluto puntare alto per quanto riguarda l’aspetto fotografico ed infatti troviamo la tecnologia di pixel binning in grado di unire 4 pixel in 1, il che dovrebbe permettere una maggiore resa fotografica oltre che una qualità superiore in condizioni di scarsa luminosità.

La funzione Voice Out Focus permette agli utenti di sperimentare una qualità inedita durante la registrazione dei video grazie alla separazione automatica della voce rispetto al rumore di fondo. Un esempio potrebbe essere quello di rimuovere il vento dalla riproduzione video in modo da ascoltare in maniera più nitida il parlato. LG introduce anche la funzione di Time Lapse per bilanciare automaticamente la velocità di ripresa del video rispetto a quella del movimento del soggetto principale. Il comparto fotografico è caratterizzato da un sensore principale da 48 MP, un sensore grandangolare da 8 MP ed un sensore di profondità da 5 MP.

Assieme alla batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless da 10 W, LG VELVET vede l’arrivo anche del sensore di sblocco sotto il display, il supporto al Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ax, jack audio da 3,5 mm, speaker stereo con Artificial Intelligence Sound in grado di analizzare automaticamente il contenuto audio prima di essere riprodotto e anche il supporto alla cover Dual Screen e la stylus.

Prezzo e disponibilità LG VELVET

LG VELVET arriverà nelle colorazioni Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green e Illusion Sunset. Il prezzo dello smartphone verrà svelato ufficialmente il giorno 7 maggio 2020, prima dell’inizio della commercializzazione in Sud Corea attraverso i maggiori tre carrier telefonici del paese prevista per il 15 maggio 2020. Inoltre, dal 29 aprile al 7 maggio, LG recluterà 300 “VELVETist” per provare le caratteristiche dello smartphone per un periodo di 4 settimane.