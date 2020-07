LG Velvet è lo smartphone con il quale il colosso coreano della telefonia si augura di ripartire e che dallo scorso mese è disponibile ufficialmente anche in Italia. Con tale device il produttore ha introdotto anche una nuova interfaccia che, a quanto pare, non sarà un’esclusiva di LG Velvet: attraverso un aggiornamento software, infatti, sarà implementata a breve in LG V50 ThinQ e, successivamente, anche in altri smartphone di LG.

L’interfaccia di LG Velvet è piaciuta molto

La decisione di implementare la nuova interfaccia utente di LG Velvet su altri modelli deriva dai suggerimenti che i clienti hanno condiviso con il produttore coreano dopo avere apprezzato le novità su cui può contare, come l’impostazione del colore della barra di notifica, l’aspetto della finestra pop-up delle informazioni che cambia durante una chiamata e la modifica della schermata di regolazione del volume.

Oltre che per LG V50 ThinQ, l’update con la nuova interfaccia utente è in arrivo per LG G8 ThinQ, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ e LG V40 ThinQ. L’aggiornamento sarà rilasciato via OTA e gli utenti saranno informati della sua disponibilità attraverso una notifica (è anche possibile effettuare un controllo manuale nella sezione dedicata agli update nel menu delle Impostazioni).