Con il rilascio di un aggiornamento che porterà presto Android Auto a bordo di tutti i suoi veicoli compatibili (qui l’elenco), BMW sta per chiudere la lunga vicenda legata all’adozione del robottino verde. Il brand bavarese è stato infatti tra gli ultimi grandi marchi a supportare il solo Apple CarPlay, nonostante i clienti chiedessero a gran voce da tempo che il quadro degli assistenti di bordo venisse completato.

Tenendo fede alla promessa fatta a luglio, BMW ha comunicato per vie ufficiali che circa 750.000 veicoli con il sistema di infotelematica BMW OS 7 stanno per ricevere l’aggiornamento. Le auto realizzate successivamente al luglio 2020 includono Android Auto, mentre quelle fabbricate prima dovranno attendere l’aggiornamento che arriverà over the air, quindi grazie alla SIM presente in vettura.

Quando verrà rilasciato? Prestissimo, e noi europei lo riceveremo per primi. Il rollout dell’aggiornamento per BMW OS 7 con Android Auto inizierà il rollout il 19 ottobre. Solo alcuni però lo riceveranno proprio lunedì poiché il rilascio avverrà gradualmente, ma in linea di massima basterà pazientare per qualche giorno. Poi sarà il turno dei clienti in USA, Canada, Cina e in una manciata settimane BMW conta di chiudere la pratica in tutto il mondo.