BMW e Android Auto, un binomio che sembrava quasi impossibile e che adesso invece si concretizza puntualissimo, quasi improvviso. L’azienda bavarese aveva promesso l’arrivo del robottino entro luglio e la consegna è stata centrata appieno: la novità fa parte della versione più recente del sistema operativo BMW OS 7 annunciata con un comunicato stampa.

Così Android Auto arriva a bordo delle vetture dell’elica pure in versione wireless, malgrado sia necessario possedere uno degli smartphone compatibili, e non sono molti: Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+, Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, e Galaxy Note 10.

Gli altri smartphone sono compatibili con BMW OS 7 per l’utilizzo durante la guida per mezzo di Android Auto ma è necessario il collegamento fisico, tramite cavo USB. L’aggiornamento software può essere eseguito gratuitamente via OTA con le modalità già note ai clienti, con BMW che riferisce tempistiche di circa venti minuti per l’installazione.

“Le tecnologie digitali appartengono al core di BMW poiché hardware e software hanno uguale importanza nel segmento delle vetture premium”, ha dichiarato la casa bavarese.