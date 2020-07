Come vi avevamo indicato ad inizio gennaio 2020 per quanto concerne l’aggiornamento ad Android Auto per le autovetture BMW, l’update al sistema di infotainment di Google sarebbe dovuto arrivare entro il mese di luglio, e pare che effettivamente Android Auto stia iniziando ad essere disponibile su alcune auto della casa bavarese.

Arriva il tanto atteso aggiornamento

Nello specifico, come riportano i colleghi di AndroidPolice, l’aggiornamento ad Android Auto sembrerebbe essere disponibile per alcune serie di automobili e può essere installato solo dal concessionario – il sistema non era in grado di verificare la presenza dell’aggiornamento del firmware tramite l’apposito menu.

La prima fase di settaggio di Android Auto Wireless ha richiesto qualche secondo per essere completato su Google Pixel 4, ma sono stati registrati alcuni piccoli problemi di connettività fra il device e il sistema di infotainment, un leggero ritardo per passare da una canzone all’altra e altro. Secondo alcune informazioni le automobili BMW munite di iDrive 7 possono installare l’aggiornamento ad Android Auto, di cui le seguenti offrono pieno supporto: