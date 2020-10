Stando alle ultime indiscrezioni, Redmi sta pianificando di lanciare presto un nuovo smartphone che potrebbe appartenere alla gamma Redmi K30.

Precedenti rumor risalenti alla scorsa settimana hanno suggerito che il dispositivo potrebbe essere chiamato Redmi K30T, ma un nuova indiscrezione pubblicata oggi dal noto leaker Digital Chat Station afferma che lo smartphone debutterà come Redmi K30S e che sarà l’ultimo della serie Redmi K30.

Xiaomi Mi 10T potrebbe debuttare come Redmi K30S in Cina

Rapporti precedenti hanno rivelato che lo smartphone Xiaomi Mi 10T sarà rinominato come dispositivo della serie Redmi K30 in Cina e questo nuovo leak dà luogo alla possibilità che Mi 10T approdi nel mercato cinese come Redmi K30S.

Xiaomi Mi 10T adotta lo Snapdragon 865 con un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Il dispositivo viene fornito con la MIUI 12 basata su Android 10.

Xiaomi Mi 10T Lite è appena arrivato in Italia ed è già in offerta a un prezzo bomba su Amazon, mentre Redmi K30S potrebbe diventare ufficiale entro la fine di questo mese o all’inizio del prossimo, con un possibile lancio in concomitanza con il prossimo festival dello shopping dell’11 novembre in Cina.