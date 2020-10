Ha preso il via da qualche ora l’Amazon Prime Day 2020 che fino alla mezzanotte di domani offrirà sconti strepitosi su decine di migliaia di prodotti. È proprio in questo contesto che Xiaomi Mi 10T Lite fa il suo debutto sul mercato italiano, e lo fa col botto.

Il nuovo smartphone, il più economico smartphone 5G di Xiaomi, si affianca ai modelli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro arrivati da poco in Italia, andando così a completare la nuova line-up del colosso cinese presentata nei giorni scorsi.

Quale occasione migliore di questa per un’offerta Early Bird davvero imperdibile? Solo fino alla mezzanotte di oggi infatti potete portarvi a casa Xiaomi Mi 10T Lite nella configurazione con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 249,90 euro, con un risparmio di ben 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Acquista Xiaomi Mi 10T Lite a 249,90 euro su Amazon

Si tratta dunque di un’offerta da cogliere al volo, ma non è l’unica preparata da Xiaomi per questa giornata. Alle 13:00 di oggi su mi.com potete acquistare per 60 minuti Xiaomi Mi 10T Pro in bundle con Mi TV4A da 32 pollici, e al termine della vendita lampo potrete averlo con Mi Band 5, Mi True Wireless Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank 20000.

Tra le altre promozioni dello store ufficiale segnaliamo i monopattini elettrici scontati fino a 40 euro, mentre su Amazon troverete in offerta Mi 10 Lite, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 8 Pro, tutti ai prezzi davvero competitivi. Ricordatevi che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte, quindi affrettatevi e non lasciatevi sfuggire queste occasioni, visto che i prezzi saranno più allettanti di quelli di Black Friday e Cyber Monday.

